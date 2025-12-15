Organismo di partenariato Nel segno della continuità

Il presidente Bruno Pisano ha approvato la costituzione dell’Organismo di Partenariato della risorsa Mare, confermando la continuità delle iniziative nel settore. L’organismo riunisce rappresentanti di porti, categorie industriali, operatori logistici e sindacali, promuovendo un dialogo integrato e collaborativo per lo sviluppo delle attività marittime e portuali.

Via libera del presidente Bruno Pisano all' Organismo di Partenariato della risorsa Mare. Ne fanno parte, oltre allo stesso presidente (che lo presiede) e ai comandanti dei porti della Spezia e Marina di Carrara (rispettivamente Alessio Morelli e Angelo Benedetto Gonnella), anche rappresentanti che fanno parte delle categorie di armatori, industriali, operatori, spedizionieri, operatori logistici intermodali, operatori ferroviari, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori, lavoratori delle imprese, rappresentanti degli operatori del turismo o del commercio operanti nell'ambito portuale e designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori e dalle Organizzazioni sindacali.

Porti, Pisano rinnova la composizione l'Organismo di partenariato: "Strumento essenziale per il confronto"

