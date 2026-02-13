Pompei protesta delle guide turistiche | cartelli e manifesti funebri

A Pompei, oltre un centinaio di guide turistiche hanno innalzato cartelli e manifesti funebri in piazza Esedra, protestando contro la decisione del parco archeologico di eliminare la postazione riservata a loro all’interno degli scavi. La protesta, in programma dalle 11 alle 13, nasce dalla volontà di denunciare le difficoltà create dalla rimozione di questa postazione, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per le guide durante le visite.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono già oltre un centinaio le guide turistiche operanti negli scavi di Pompei, che si trovano nella zona di piazza Esedra, dove dalle 11 alle 13 è in programma un presidio di protesta dopo la decisione della direzione del parco archeologico di eliminare la postazione interna riservata proprio agli operatori specializzati. Diversi i cartellini presenti, tra i quali campeggia anche uno striscione con scritto “Giù le mani dalle guide”. A poca distanza una copia di un manifesto funebre che annuncia la morte delle “ postazioni delle guide turistiche da generazioni al servizio dei visitatori”: a darne l’annuncio, è scritto ironicamente, “ il soprintendente di Pompei”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pompei, protesta delle guide turistiche: cartelli e manifesti funebri Approfondimenti su pompei protesta Pompei, guide turistiche in protesta: “Postazione cancellata dopo 15 anni” Le guide turistiche di Pompei sono scese in piazza per protestare contro la cancellazione della loro postazione di lavoro. Parco archeologico di Pompei, Caramiello: “tutelare comparto guide turistiche, ho portato il caso in parlamento” Caramiello porta in Parlamento il problema delle guide turistiche Il rappresentante delle guide turistiche di Pompei ha presentato un’interrogazione al Parlamento, chiedendo di intervenire sulla chiusura delle postazioni di lavoro. Ultime notizie su pompei protesta Argomenti discussi: Guide turistiche di Pompei in protesta: sit-in contro la chiusura della postazione interna; Proteste a Pompei: cancellata la postazione delle guide turistiche negli scavi; Zuchtriegel chiude la postazione delle guide: Tuteliamo la legalità a Pompei; Pompei, la linea dura: Liti e gestione opaca, guide fuori dagli Scavi. Pompei, guide turistiche in protesta contro il Parco: sit-in davanti ai cancelliDomani mattina, i turisti in arrivo agli Scavi di Pompei troveranno i cartelli alzati in segno di protesta dalle guide turistiche che li accompagnano alla scoperta della città romana. agro24.it Guide turistiche di Pompei in protesta: sit-in contro la chiusura della postazione internaLe guide turistiche di Pompei organizzano un sit-in contro la chiusura della postazione interna, mentre il Parco archeologico punta a gestire direttamente le visite guidate con nuovi pacchetti e assun ... italiaatavola.net POMPEI, LA PROTESTA DELLE GUIDE TURISTICHE - Dopo un accordo di 15 anni chiude la postazione dedicata agli operatori privati che commentano: "La direzione non ci ha voluto incontrare" - facebook.com facebook Pompei, guide turistiche in protesta: “Postazione cancellata dopo 15 anni” ift.tt/7vTLPua x.com