Acquedotto danneggiato durante i lavori per la posa della fibra ottica il sindaco tuona | Lavori superficiali delle ditte

Venerdì sera, una ditta privata che stava lavorando sul lungomare Carducci di Cesenatico per installare la fibra ottica ha rotto una tubatura dell’acquedotto, lasciando senza acqua molte famiglie e attività commerciali. Il sindaco critica le ditte per aver eseguito lavori superficiali e poco curati. La rottura si è verificata durante le operazioni di scavo, causando disagi immediati alla città. La perdita di acqua ha rappresentato un grave inconveniente per residenti e negozi della zona.

Nella serata di venerdì una ditta privata che stava operando sul lungomare Carducci di Cesenatico per conto di Openfiber, per la posa della fibra ottica, ha danneggiato una tubatura dell'acquedotto, lasciando senza acqua numerose famiglie e imprese. La mancanza di acqua si è protratta fino all'1.30 di notte quando i tecnici del pronto intervento di Hera hanno terminato il ripristino. "Ai danni all'acquedotto – spiega il sindaco Matteo Gozzoli -, che saranno oggetti di quantificazione da parte di Hera, si aggiungono danni a edifici pubblici e privati nelle vicinanze del guasto. Ancora una volta segnaliamo e denunciamo il modo quantomeno superficiale con cui le ditte che operano in città per la stesura della fibra ottica danneggiano il patrimonio pubblico, con riparazioni spesso tardive ed eseguite male.