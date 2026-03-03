Durante i lavori per la posa della fibra ottica a Codogno, sono emerse ossa umane che hanno interrotto immediatamente le operazioni. I resti sono stati trovati in un’area già interessata da scavi recenti, e al momento non si tratta di resti di animali. Le autorità hanno avviato le verifiche del caso e hanno sospeso temporaneamente le attività di scavo nella zona.

Codogno (Lodi), 3 marzo 2026 – Macabro ritrovamento ieri in tarda mattinata durante i lavori per la posa della fibra ottica: doveva infatti essere un normale scavo per l’ammodernamento della rete digitale, ma il sottosuolo di via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’innesto con via Carducci e vicolo Monte Pasubio, ha restituito un frammento di storia ancora tutto da decifrare. Attorno a mezzogiorno, gli operai della ditta incaricata stavano procedendo alla realizzazione di uno scavo per l’alloggiamento di un pozzetto. L’obiettivo era scendere fino a ottanta centimetri sotto il livello dell’asfalto ma, arrivati alla profondità di circa mezzo metro, le pale si sono imbattute in qualcosa di insolito: un accumulo di ossa frammentate, mescolate alla terra hanno subito attirato la loro attenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codogno, spuntano ossa negli scavi per la fibra ottica: “Non sono resti di animali”. Interrotti i lavori

