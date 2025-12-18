Napoli sbarcati 113 migranti prelevati da Life Support

A Napoli sono sbarcati 113 migranti prelevati dal vessel Life Support. La maggior parte dei presenti è di origine bengalese, con alcune persone di nazionalità egiziana e pakistana. L’operazione ha coinvolto le autorità locali, sottolineando la complessità delle rotte migratorie e la varietà di provenienze di chi tenta di raggiungere le coste italiane.

© Imolaoggi.it - Napoli, sbarcati 113 migranti prelevati da Life Support Si tratta per la maggior parte di cittadini di origine bengalese ma a bordo erano presenti anche egiziani e pakistani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: A bordo 113 migranti: la Life Support di Emergency sbarca a Napoli Leggi anche: Sbarcati nel porto di Napoli 113 migranti: provengono da Bangladesh, Pakistan ed Egitto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sbarcati a Napoli dalla Life Support di Emergency 113 migranti; Sbarcati a Napoli i 113 migranti salvati da Life Support; Napoli, sbarcati i 113 migranti salvati da Emergency. “Tutti dalla Libia, ora stanno bene”; Sbarcati nel porto di Napoli 113 migranti: provengono da Bangladesh, Pakistan ed Egitto. Napoli, sbarcati 113 migranti salvati dalla Life Support di Emergency - Sono sbarcati al porto di Napoli i 113 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla Life Support, la nave di Emergency, al termine di due distinte operazioni di salvataggio. quotidianodelsud.it Sbarcati a Napoli i 113 migranti salvati da Life Support - Sono sbarcati nel pomeriggio a Napoli i 113 migranti salvati in due distinte operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale dalla Life Support, la nave di Emergency: si tratta per la maggior parte d ... ansa.it

Concluso lo sbarco di 113 migranti a Napoli: andranno nei centri in Campania, Calabria e Molise - Le persone sono state soccorse dalla Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, in due distinte operazioni nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale ... dire.it

InterNapoli.it. . La Life Support Emergency a Napoli,sbarcati 113 migranti https://nap.li/JbN5 - facebook.com facebook

Sbarcati a Napoli i 113 migranti salvati da Life Support. #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.