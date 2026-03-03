Sbaracco un successo per il centro | Abbiamo fatto rete sui social

’Il centro storico è in difficoltà, i negozi chiudono, non c’è mai nulla da fare’. Questo è ciò che si sente dire quando si parla di Reggio Emilia ma le iniziative ci sono e sono partecipate. Lo dimostra lo Sbaracco Day di Cna Reggio Emilia che, nonostante la situazione difficile del commercio reggiano, ha contato una sessantina di negozi aderenti, tra i quali anche qualche nuova apertura." Lo dice la stessa Cna, in una nota di bilancio dell’iniziativa che è andata in scena sabato: la 19ª edizione dello Sbaracco di Cna Turismo e Commercio, con il patrocinio del Comune e con il sostegno di Assicoop Emilia Nord. "L’appuntamento è stato un successo – commenta l’assessora al commercio Stefania Bondavalli – perché ha fatto registrare grande adesione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

