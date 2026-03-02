Sbaracco day bancarelle e con prezzi stracciati per favorire il commercio in centro L’assessora | Un successo

Il Sbaracco Day si è svolto a Reggio Emilia con bancarelle e prezzi molto bassi, puntando a stimolare il commercio nel centro storico. L’assessora ha dichiarato che l’evento ha avuto successo, mentre il centro della città continua a perdere negozi, contribuendo a un fenomeno di spopolamento che dura da anni. La giornata ha visto coinvolti diversi commercianti e clienti in cerca di offerte.

Reggio Emilia, 2 marzo 2026 – A Reggio Emilia il centro storico sta soffrendo e molti negozi stanno abbandonando il cuore della città per uno spopolamento che ormai è diventato cronico da qualche anno a questa parte. Per cercare di tamponare questa emorragia che riguarda il commercio e le persone, sono diverse le iniziative che vengono organizzate dalle varie associazioni. Tra queste c’è lo Sbaracco Day di Cna Reggio Emilia che, nonostante la situazione difficile del commercio reggiano, ha contato una sessantina di negozi aderenti, tra i quali anche qualche nuova apertura. Che cos’è lo Sbaracco Day Lo Sbaracco Day è un'iniziativa commerciale, organizzata da Cna a Reggio Emilia, che celebra la fine dei saldi stagionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sbaracco day, bancarelle e con prezzi stracciati per favorire il commercio in centro. L’assessora: “Un successo” Commercio, torna lo ‘Sbaracco’: promozioni esclusive per i saldi di fine stagione"Quando parliamo di ‘Sbaracco’ parliamo di una consolidata tradizione che si ripete con regolarità alla fine dei saldi invernali e sia a conclusione... Netflix condiviso a prezzi stracciati: il trucco del “mercato digitale”Siamo a gennaio 2026 e la storia si ripete: i prezzi dei servizi di streaming continuano a salire, mentre le regole sulla condivisione delle password... Contenuti e approfondimenti su Sbaracco. Sbaracco Day in centro: reggiani a caccia di offerte. VIDEOREGGIO EMILIA – Io aderisco sempre, il Comune ci permette di mettere fuori la merce della scorsa stagione per la fine dei saldi. Lo sbaracco day è quel giorno dell’anno in cui le vetrine escono da ... reggionline.com Sbaracco Day, l’appuntamento con lo shopping reggiano di qualitàÈ tempo di Sbaracco per i commercianti del centro storico e CNA Turismo e Commercio Reggio Emilia, che da diciannove edizioni organizza la giornata più conveniente che ci sia. La formula vincente dell ... sassuolo2000.it