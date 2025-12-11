L’appello da San Giuliano | Serve un ufficio postale degno di 40mila residenti

A San Giuliano, i 40.000 residenti chiedono un miglioramento dei servizi postali. Attualmente, l’ufficio esistente, di circa 30 metri quadrati, dispone di pochi sportelli e non risponde adeguatamente alle esigenze della comunità. L’appello della cittadinanza sottolinea la necessità di un ufficio postale più efficiente e accessibile, capace di servire adeguatamente la popolazione locale.

Un locale di poco più di 30 metri quadrati, dove in genere sono attivi solo tre sportelli di contatto col pubblico. L’ ufficio postale di San Giuliano, quello di via Roma, il principale della città, è troppo piccolo per un comune di 40mila abitanti. Lo dicono gli utenti, spesso costretti a fare i conti con code e lunghe attese, e lo ha rimarcato più volte l’amministrazione locale che, dopo svariati appelli e una raccolta di firme tra i cittadini, torna ora a ribadire la necessità d’individuare locali più idonei. "Il tema è già stato oggetto di lettere e incontri con Poste Italiane. L’augurio è che l’azienda si stia adoperando per individuare ambienti più funzionali e fare investimenti sulla nostra città, che per altro è la più popolosa del circondario – afferma Alfio Catania, assessore alle Attività Produttive di San Giuliano –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it