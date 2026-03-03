SAYF a Padova il 17 ottobre 2026

Il 17 ottobre 2026 si terrà a Padova l’evento SAYF, con una giornata dedicata alla musica e alle esibizioni dal vivo. Questa manifestazione segue la partecipazione di un artista al Festival di Sanremo, dove ha raggiunto il podio con il brano “TU MI...”. La data e il luogo sono stati annunciati dagli organizzatori, che preparano un programma ricco di performance e incontri.

I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e punti vendita autorizzati. "TU MI PIACI TANTO" alterna riflessioni personali e osservazioni sociali: tra riferimenti alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni e alle contraddizioni della nostra società. Dal palco di Sanremo a quello del Santissimo Tour, Sayf porterà con sé un senso di vicinanza e autenticità che rende ogni esibizione un incontro diretto e sincero con chi ascolta. Sayf nasce a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. Inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo anni di gavetta e due mixtape, comincia ad affermarsi nella scena genovese.