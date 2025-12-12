Forza Italia Pier Silvio prepara la svolta | via Tajani dentro Marina La data cerchiata in rosso è il 17 ottobre 2026 - ESCLUSIVA
Un'importante svolta politica si profila in Forza Italia, con Pier Silvio Berlusconi pronto a guidare il cambiamento. Dopo settimane di indiscrezioni, l'evento decisivo sarebbe previsto per il 17 ottobre 2026, segnando il possibile ritorno diretto della famiglia Berlusconi sulla scena politica e un nuovo corso per il partito.
Una svolta epocale, che segnerebbe il ritorno politico, questa volta diretto, della famiglia Berlusconi Il retroscena circola da settimane, ma dopo la cena natalizia di Mediaset a Cologno Monzese è diventato più di un sussurro: Pier Silvio Berlusconi avrebbe già fissato la deadline per il cam. Ilgiornaleditalia.it
Casellati: «Facce nuove in Forza Italia? D’accordo con Pier Silvio Berlusconi»