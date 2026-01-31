Bologna Juve Primavera 1-0 LIVE | Negri buca Radu felsinei in vantaggio

Una partita intensa quella tra Bologna e Juventus Primavera, finita con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Al 23° minuto Negri ha approfittato di un errore di Radu e ha segnato il gol decisivo. La Juve ha provato a reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio. I felsinei salgono così in classifica, mentre i bianconeri devono accontentarsi di un risultato deludente.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola. 13? Tiozzo guadagna un angolo, il primo per la squadra di Padoin nel match 12? La manovra ora è in mano al Bologna, bianconeri attendisti 10? Leone prova a lanciare lungo, Pugno viene anticipato e può ripartire l'azione dei padroni di casa 9? ALTRA OCCASIONE PER IL BOLOGNA- Castaldo colpisce di testa nell'area piccola, Radu agguanta senza affanni eccessivi 8? Inizio shock per i bianconeri, colpiti a freddo e gara subito in salita 6? BOLOGNA IN VANTAGGIO- Negri, colpevolmente troppo libero da marcatura, calcia col mancino sul secondo palo: Radu non ci arriva, Bologna avanti 5? Radu esce dai pali e guadagna una rimessa laterale, coraggioso il portiere bianconero 3? Ritmi già elevati, squadre allo studio reciproco 2? Subito una botta per Merola, colpito a freddo, ma si rialza senza problemi 1? Al via il match

