La Lazio affronta un momento di incertezza dopo la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Como, che complica le ambizioni europee. La prestazione dei biancocelesti ha sollevato dubbi sul futuro di Sarri, con la società e i tifosi che valutano attentamente le prossime decisioni. La situazione richiede analisi e riflessioni per capire come affrontare le sfide restanti della stagione.

Pesante ko per la Lazio in casa contro il Como con i biancocelesti che hanno perso per 0-3 contro gli uomini di Fabregas, allontanandosi in maniera, forse decisiva, dalla corsa ad un posto in Europa. Stagione da dimenticare per la Lazio che, senza coppe europee, è in grande ritardo rispetto alle prime della classe e con l’unico appiglio della Coppa Italia per cercare di arrivare in Europa. Futuro Sarri in dubbio (Ansa Foto) – calciomercato.it La sconfitta per 0-3 contro il Como (che ha anche sbagliato un calcio di rigore), ha messo in mostra le lacune di una rosa che non è stata rinforzata durante la scorsa estate per il blocco del mercato, ma che è stata smantellata all’inizio di questa sessione di trattative invernali con la cessione di diversi pezzi pregiati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Crollo Lazio, futuro Sarri in bilico: la situazione in casa biancoceleste

Lazio: venerdì confronto tra Lotito, Fabiani e Sarri! Il tecnico verso l’addio? Ecco cosa filtra - Lazio, venerdì si è tenuto un confrontro dopo la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Taylor e Ratkov. lazionews24.com