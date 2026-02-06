Sarri resterà l’allenatore della Lazio? Fabiani chiarisce così il suo futuro ecco cosa filtra sulla posizione del tecnico

La Lazio ha deciso di fare chiarezza sul futuro di Sarri. Angelo Fabiani ha detto che l’allenatore resterà alla guida della squadra, eliminando ogni dubbio. La società vuole stabilità, anche se il quadro non è ancora del tutto definito, e le parole di Fabiani sembrano voler rassicurare tifosi e giocatori. La decisione sembra ormai presa, ma il club non ha ancora annunci ufficiali.

Approfondimenti su Sarri Lazio Lazio, summit infuocato a Formello: venerdì confronto tra Lotito, Fabiani e Sarri. Il tecnico valuta l'addio? Le ultime Venerdì a Formello si svolgerà un incontro tra Claudio Lotito, Mauro Fabiani e Maurizio Sarri, al centro delle discussioni il futuro dell'allenatore della Lazio. Mercato Lazio, interviene Sarri: «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile, punto!». Presa di posizione netta del tecnico Prima della sfida tra Lecce e Lazio, Maurizio Sarri ha espresso chiaramente la sua posizione su Romagnoli, sottolineando come il giocatore sia considerato irrinunciabile dal club. Fabiani: Sarri? Spero che da luglio sia ancora il nostro allenatoreIl direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Motta, Sarri ne perde un altro e corre ai ripari: ecco come arriva la Lazio alla sfida con la JuveI biancocelesti fanno visita alla Vecchia Signora nel prossimo impegno di campionato, con l'allenatore toscano costretto a delle scelte forzate L'affetto del tecnico Maurizio Sarri verso il popolo laziale. Resterà senza alcun dubbio un qualcosa di speciale che il vero tifoso della Lazio porterà sempre con se. Maurizio Sarri persona seria a differenza di molti altri suoi colleghi, ha sempre espresso i propri #Hazard: "Gli allenamenti con Sarri a volte erano noiosi, Conte ci faceva fare un'infinità di ripetizioni" "Mourinho il miglior allenatore che abbia avuto. De Bruyne e Lukaku possono divertirsi con Conte, ma l'Inter resta la più forte".

