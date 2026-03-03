Saraboyukov come Furlani da giovanissimo | misura furibonda nell’alto e poi si inventa nel triplo E il duello ai Mondiali…

Bozhidar Saraboyukov ha dominato i Campionati Bulgari Indoor a Sofia, vincendo tre titoli e attirando l’attenzione per la sua prestazione. Da giovane, Saraboyukov si è distinto per la sua forza nell’alto, poi ha innovato con un salto triplo. La competizione si è svolta nel weekend, con il atleta che ha ottenuto risultati notevoli in tutte le discipline.

Bozhidar Saraboyukov si è guadagnato la copertina dei Campionati Bulgari Indoor andati in scena nel weekend a Sòfia, conquistando addirittura tre titoli nell’impianto al coperto della capitale. L’affermazione nel salto in lungo era scontata, arrivata con una sola prova: balzo da 8.12 metri, relativamente comodo per il Campione d’Europa che detiene la miglior prestazione mondiale stagionale da 8.45 metri siglata un paio di settimane fa. Il 21enne non si è accontentato e ha prevalso anche nel salto triplo (16.61), ma a fare notizia è lo show inscenato nel salto in alto. Saraboyukov si è spinto fino a 2.28 metri, migliorandosi di ben otto centimetri in una specialità che non frequentava da tre anni e in cui è stato argento mondiale under 20 nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Saraboyukov come Furlani da giovanissimo: misura furibonda nell’alto e poi si inventa nel triplo. E il duello ai Mondiali… Leggi anche: Meeting di Parigi, Furlani vola a 8,33: vince la gara nell’alto e punta ai Mondiali Mattia Furlani mastodontico! Sbriciola il mondiale stagionale e stende Saraboyukov in un duello ad altissime quoteMattia Furlani si scatena sulla pedana di Metz (Francia), vincendo la gara di salto in lungo che ha animato la tappa del World Indoor Tour (livello... Altri aggiornamenti su Furlani da Temi più discussi: Dosso, dopo il record la sfida a Doualla: ad Ancona parata di stelle. Furlani-Saraboyukov, rivalità come Sinner e Alcaraz; Milan, il futuro di Allegri agita i tifosi: il nervosismo dopo il mercato di gennaio. Il ruolo di Tare e Furlani; Saraboyukov non scherza! Va ancora oltre gli 8,40 nel lungo: le stats incredibili del suo 2026; Atletica parata di stelle ad Ancona per i Campionati Italiani indoor Tanti big azzurri in gara. Dosso, dopo il record la sfida a Doualla: ad Ancona parata di stelle. Furlani-Saraboyukov, rivalità come Sinner e AlcarazDosso, dopo il record la sfida a Doualla: ad Ancona parata di stelle. Furlani-Saraboyukov, duello come Sinner e Alcaraz ... sport.virgilio.it Furlani, Niang, Egonu, i fratelli d'Italia venuti da lontanoFratelli d'Italia, arrivati da lontano. Nati a Marino da genitori stranieri o in Marocco, sono i ragazzi vincenti dello sport azzurro, in un'estate mai così multietnica sotto l'ombrello dell'inno ... ansa.it . @FrancescoOrdine sul @CorSport: “ @acmilan, serve un centravanti: verrebbe da segnalare a #Furlani e a chi è molto attivo in Brasile” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com Per arrivare lontano, non basta saltare... Serve costruire una base solida, mattone dopo mattone. Il campione Mattia Furlani intervistato dal nostro Francesco Giardina ci svela il segreto dietro la sua crescita esponenziale: non solo cura del fisico e talento, ma - facebook.com facebook