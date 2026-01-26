Meeting di Parigi Furlani vola a 8,33 | vince la gara nell’alto e punta ai Mondiali

Al Meeting Indoor di Parigi, Mattia Furlani si distingue nel salto in lungo, raggiungendo un risultato di 8,33 metri. Questa prestazione rappresenta un passo importante nella stagione invernale dell’atletica italiana. Furlani, già noto per le sue capacità, mira ora a qualificarsi ai prossimi Mondiali, confermando il suo ruolo tra gli atleti di punta del panorama nazionale.

Parigi – Iniziano i tornei invernali per l’atletica leggera azzurra e al Meeting Indoor di Parigi Mattia Furlani vola nel salto in lungo. L’Azzurro vince la gara in pedana con la misura di 8,33. Nella prima uscita stagionale, il campione mondiale all’aperto si prende la migliore prestazione mondiale dell’anno. L’atleta delle Fiamme Oro si avvicina al record personale di 8,39 (misura che gli ha regalato la medaglia d’oro mondiale a Tokyo) e all’8,37 record personale in sala. Filippo Randazzo migliora il crono nei 60 metri e fa 6.59. L’atleta delle Fiamme Gialle si prende il terzo posto in gara e strappa il pass per i prossimi Mondiali Indoor di Torun.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il 4 giugno, nello Stadio Olimpico di Roma, si svolge il Golden Gala di Atletica Leggera, con la partecipazione di Mattia Furlani.

IL MEETING INDOOR DI PARIGI. Super Furlani inizia l’anno con il botto: 8,33. Doualla c’è: quarta a 16 anni sui 60 con 728Quando si dice iniziare con il piede giusto, o forse, in questo caso, con lo stacco giusto dall’asse di battuta. Alla prima gara stagionale, nel meeting internazionale di Parigi (indoor), il campione ... sport.quotidiano.net

Atletica: ottimo debutto Furlani, 8.33 indoor a ParigiVola già lontano Mattia Furlani, con un ottimo debutto indoor al meeting di Parigi. ansa.it

, ! Il campione mondiale del lungo Mattia Furlani trionfa con la migliore prestazione mondiale dell’anno al debutto: 8,33 al secondo salto, poi una serie eccellente con 8,18-8,22-8,27-8,20 al meeting indoor di Parigi - facebook.com facebook

Furlani parte col botto: 8,33 a Parigi, miglior prestazione mondiale dell’anno x.com