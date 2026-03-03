Sanzioni disciplinari alla StMicroelectronics la Uilm annuncia ricorsi al Tribunale del Lavoro

La Uilm ha annunciato ricorsi al Tribunale del Lavoro contro le sanzioni disciplinari applicate alla StMicroelectronics di Catania. L'organizzazione sindacale denuncia che i provvedimenti sono stati adottati senza rispettare lo Statuto dei Lavoratori. La questione riguarda il procedimento disciplinare avviato nei confronti di alcuni dipendenti. La situazione è ora al centro di un'azione legale da parte del sindacato.

"Non è tollerabile che alla StM di Catania si adottino provvedimenti disciplinari senza poi rispettare lo Statuto dei Lavoratori. Le regole valgono per tutti, anche per l'azienda". Lo afferma il segretario generale della Uilm etnea, Giuseppe Caramanna, riferendosi al recente caso di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Referendum e par condicio a scuola: Valditara annuncia sanzioni disciplinari per i presidi che non garantiscono il contraddittorioIl Ministro Valditara avverte i dirigenti: chi viola la par condicio sul referendum rischia sanzioni disciplinari. Incontro sul futuro della StMicroelectronics, la Uilm: "Perchè invitare un solo sindacato?""Pluralismo, democrazia e disponibilità reale al confronto vanno praticati oltre che proclamati", commenta il segretario generale della Uilm Giuseppe...