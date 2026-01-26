Incontro sul futuro della StMicroelectronics la Uilm | Perchè invitare un solo sindacato?

Un incontro sul futuro di StMicroelectronics si è svolto a Catania, promosso dal PD siciliano. La Uilm ha espresso sorpresa per essere stata invitata da un’unica organizzazione sindacale, considerando che nel sito aziendale sono presenti cinque rappresentanze. Questa situazione solleva dubbi sulla trasparenza del processo di consultazione e sulla rappresentatività delle varie sigle sindacali nell’ambito delle decisioni aziendali.

"Pluralismo, democrazia e disponibilità reale al confronto vanno praticati oltre che proclamati", commenta il segretario generale della Uilm Giuseppe Caramanna "Abbiamo appreso solo a mezzo stampa che un incontro-dibattito sul futuro di Stm è stato promosso per oggi pomeriggio a Catania dal PD siciliano, che ha invitato una sola organizzazione sindacale italiana di categoria tra le cinque presenti e rappresentate nel sito cittadino della multinazionale. Uno strano caso, innanzitutto perché pluralismo, democrazia e disponibilità reale al confronto vanno praticati oltre che proclamati". Lo afferma il segretario generale della Uilm Giuseppe Caramanna.

