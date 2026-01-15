StM la Uilm preoccupata per la possibile chiusura di due reparti | Chiediamo garanzie

La Uilm esprime preoccupazione riguardo alla possibile chiusura di due reparti presso lo stabilimento StM di Catania. Durante le recenti assemblee dei lavoratori, si sono evidenziate tensioni e incertezze sul futuro aziendale. La richiesta principale è quella di ottenere garanzie concrete sul mantenimento dei posti di lavoro e sulla continuità produttiva, per tutelare gli interessi dei lavoratori e il ruolo strategico dello stabilimento.

“Nella tornata di assemblee dei lavoratori, conclusa ieri, è emersa una diffusa preoccupazione sul futuro della Stm di Catania. E un secco no a qualunque ipotesi di chiusura dei reparti Ews e Ct6 senza certezze su cosa sarà del nuovo stabilimento Campus Sic”. Giuseppe Caramanna, segretario. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

