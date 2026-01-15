StM la Uilm preoccupata per la possibile chiusura di due reparti | Chiediamo garanzie
La Uilm esprime preoccupazione riguardo alla possibile chiusura di due reparti presso lo stabilimento StM di Catania. Durante le recenti assemblee dei lavoratori, si sono evidenziate tensioni e incertezze sul futuro aziendale. La richiesta principale è quella di ottenere garanzie concrete sul mantenimento dei posti di lavoro e sulla continuità produttiva, per tutelare gli interessi dei lavoratori e il ruolo strategico dello stabilimento.
“Nella tornata di assemblee dei lavoratori, conclusa ieri, è emersa una diffusa preoccupazione sul futuro della Stm di Catania. E un secco no a qualunque ipotesi di chiusura dei reparti Ews e Ct6 senza certezze su cosa sarà del nuovo stabilimento Campus Sic”. Giuseppe Caramanna, segretario. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Questa mattina si è svolta l’assemblea delle Lavoratici e dei Lavoratori di Vestas Italia, alla presenza delle Segreterie Territoriali FIOM UILM, per discutere circa l’incontro tenutosi ieri, riguardo la procedura di trasferimento del magazzino, training center e repa facebook
Vestas Italia, assemblea e sciopero contro il trasferimento da Taranto a Melfi. Fiom e Uilm: 'Forte preoccupazione, stop flessibilità e straordinari' #ANSA x.com
