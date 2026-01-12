Mark Ruffalo e la spilla Be Good ai Golden Globes | il significato del gesto

Durante i Golden Globes, Mark Ruffalo ha indossato una spilla con la scritta “Be Good”, un gesto che richiama l’attenzione sulla violenza dell’ICE e onora Renee Macklin Good, figura simbolo delle recenti proteste. Questo gesto, apparso sui social e sul red carpet, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche di giustizia e diritti umani.

Dai social al red carpet, l'attore denuncia la violenza dell'ICE e ricorda Renee Macklin Good, diventata di recente il simbolo delle proteste. Le spille, anche ai Golden Globes 2026, sono il nuovo accessorio prediletto della protesta politica; Golden Globes 2026, le star protestano contro l'ICE: spille con le scritte ICE OUT in omaggio a Renee Good; Le celebrità indossano spille per protestare contro l'ICE ai Golden Globes; Golden Globe 2026, duello tra Una battaglia dopo l'altra e Hamnet. Golden Globes 2026, il discorso di Mark Ruffalo contro la violenza dell'ICE - Mark Ruffalo, arrivando al Beverly Hilton Hotel, ha indossato una spilla bianca e nera con la scritta "Be Good"

Mark Ruffalo sul red carpet dei Golden Globe: "Non riesco più a fingere, quello che sta succedendo è pazzesco." #cinefacts #MarkRuffalo #GoldenGlobes - facebook.com facebook

Una spilletta minuscola quasi invisibile. Uno sfondo bianco con la scritta nera: Be Good. Sii buono, comportati bene, ma anche un gioco di parole con Renee Good, la donna uccisa qualche giorno fa a Minneapolis da un agente dell’Ice. A portarla Mark Ruffalo x.com

