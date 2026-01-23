Mattonelle sollevate e cordoli divelti pericolo marciapiedi sconnessi all' ingresso del Giovanni Paolo II

Le condizioni dei marciapiedi nei pressi dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II a Bari sono preoccupanti. Mattonelle sollevate e cordoli divelti aumentano il rischio di inciampo e incidenti. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza di pedoni e utenti dell’area. È importante che le autorità competenti intervengano al più presto per ripristinare lo stato dei marciapiedi e prevenire eventuali incidenti.

