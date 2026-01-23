Mattonelle sollevate e cordoli divelti pericolo marciapiedi sconnessi all' ingresso del Giovanni Paolo II
Le condizioni dei marciapiedi nei pressi dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II a Bari sono preoccupanti. Mattonelle sollevate e cordoli divelti aumentano il rischio di inciampo e incidenti. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza di pedoni e utenti dell’area. È importante che le autorità competenti intervengano al più presto per ripristinare lo stato dei marciapiedi e prevenire eventuali incidenti.
Le mattonelle sollevate in più punti, i cordoli completamente divelti in altri: una situazione di pericolo, legata alle condizioni in cui versano i marciapiedi nelle immediate vicinanze dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, a Bari.Pedoni a rischio caduteLa segnalazione arriva da un cittadino.
Buche, alberi sulle auto e marciapiedi sconnessi: pioggia di ricorsi contro il Comune dopo gli incidentiLe recenti segnalazioni di incidenti causati da buche, alberi e marciapiedi sconnessi a Caserta hanno portato a un aumento dei ricorsi contro il Comune.
Oltre 500 interventi in un anno per la Chiurgia Toracica del Giovanni Paolo II di Bari: "Risultato record"Nel 2025, la Chirurgia Toracica dell'Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, guidata dal dottor Gaetano Napoli, ha raggiunto un traguardo significativo con oltre 500 interventi eseguiti.
Via Sparano, Bari. La via principale della città. E questo è lo stato del marciapiede: mattonelle sollevate, buche, pavimentazione distrutta. Una trappola quotidiana per pedoni, anziani, bambini e persone con disabilità. Parliamo del salotto buono di Bari, non - facebook.com facebook
