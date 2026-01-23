Mattonelle sollevate e cordoli divelti pericolo marciapiedi sconnessi all' ingresso del Giovanni Paolo II

Da baritoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni dei marciapiedi nei pressi dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II a Bari sono preoccupanti. Mattonelle sollevate e cordoli divelti aumentano il rischio di inciampo e incidenti. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza di pedoni e utenti dell’area. È importante che le autorità competenti intervengano al più presto per ripristinare lo stato dei marciapiedi e prevenire eventuali incidenti.

Le mattonelle sollevate in più punti, i cordoli completamente divelti in altri: una situazione di pericolo, legata alle condizioni in cui versano i marciapiedi nelle immediate vicinanze dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, a Bari.Pedoni a rischio caduteLa segnalazione arriva da un cittadino.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Buche, alberi sulle auto e marciapiedi sconnessi: pioggia di ricorsi contro il Comune dopo gli incidentiLe recenti segnalazioni di incidenti causati da buche, alberi e marciapiedi sconnessi a Caserta hanno portato a un aumento dei ricorsi contro il Comune.

Oltre 500 interventi in un anno per la Chiurgia Toracica del Giovanni Paolo II di Bari: "Risultato record"Nel 2025, la Chirurgia Toracica dell'Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, guidata dal dottor Gaetano Napoli, ha raggiunto un traguardo significativo con oltre 500 interventi eseguiti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mattonelle sollevate e cordoli divelti, pericolo marciapiedi sconnessi all'ingresso del Giovanni Paolo IILa segnalazione di un lettore: Si trovano proprio a ridosso dei varchi di ingresso e uscita. Grande rischio per i pedoni ... baritoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.