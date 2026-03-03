Santiago del Cile Darderi | E’ il mio primo titolo dopo quello di Umag significa tanto

Luciano Darderi ha vinto il suo primo titolo ATP nel torneo di Santiago del Cile, dopo aver già conquistato quello di Umag. L’italiano ha battuto avversari nel corso della finale e ha festeggiato questa vittoria che rappresenta un traguardo importante per la sua carriera. Questa vittoria si aggiunge a quella di Flavio Cobolli, che aveva vinto l’ATP di Acapulco.

Santiago del Cile – E’ un’Italia che prosegue a vincere nel tennis mondiale. E dopo la conquista dell’ATP di Acapulco di Flavio Cobolli(leggi qui) ecco arriva quella di Luciano Darderi, nel torneo ATP di Santiago del Cile. L’Azzurro ha vinto in finale con Yannick Hanfmann 7-6(6) 7-5 in un’ora e 47 minuti di gioco. E’ il primo titolo stagionale per l’atleta tricolore e il quinto in carriera nel circuito iridato maggiore. Diventa il numero 21 in ATP. “E’ il mio primo titolo da Umag. Sono arrivato a Santiago dopo la finale a Buenos Aires, qui le condizioni sono un po’ diverse, e sono riuscito a vincere il torneo. Ora ci prepariamo per Indian Wells, dove arrivo con tanta fiducia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Darderi vince l'Atp 250 di Santiago del Cile. Otto italiani tra i primi 100 in classificaLuciano Darderi batte Yannick Hanfmann e conquista il torneo Atp 250 di Santiago del Cile. ATP Santiago 2026, Hanfmann sorprende Cerundolo e sfiderà Darderi per il titoloNella prima semifinale del torneo ATP di Santiago del Cile il tedesco Yannick Hanfmann sorprende l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santiago del Cile Temi più discussi: Atp Santiago 2026, Darderi in finale: Baez battuto in due set; Darderi batte ancora una volta Baez e vola in finale a Santiago: sfiderà Hanfmann; Tennis, Darderi vince l'Atp 250 di Santiago del Cile; Luciano Darderi vince l'Atp 250 di Santiago del Cile: battuto in finale in due set Hanfmann. Darderi vince l'Atp Santiago: Hanfmann battuto in due setNon è stata una partita semplice per Darderi che ha fatto i conti con un ottimo avversario su questa superficie, soprattutto in condizioni di gioco molto rapide. Due set lottati, risolti con grande ma ... sport.sky.it Tennis, Darderi vince l'Atp 250 di Santiago del CileLuciano Darderi batte Yannick Hanfmann e conquista il torneo Atp 250 di Santiago del Cile. L'italiano, numero 21 del ranking mondiale, si è imposto sul tedesco, n.81 Atp, con il punteggio di 7-6 (6) 7 ... tg24.sky.it E sono cinque! Luciano #Darderi conquista il 250 di Santiago del Cile e mette in bacheca il suo quinto titolo ATP in carriera. In finale finisce 7-6 7-5 con il tedesco Hanfmann. Darderi si conferma sempre più uomo finali: su sei disputate, ne ha conquistate cinqu x.com ATP 250 Santiago del Cile 2026 Luciano Darderi campione Luciano Darderi supera Yannick Hanfmann nella finale dell'ATP 250 di Santiago del Cile col punteggio di 7:6 7:5. Darderi centra così il suo quinto titolo ATP - su 6 finali giocate, conferm - facebook.com facebook