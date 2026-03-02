Darderi vince l' Atp 250 di Santiago del Cile Otto italiani tra i primi 100 in classifica

Luciano Darderi ha vinto l’ATP 250 di Santiago del Cile battendo Yannick Hanfmann in finale. Con questa vittoria, Darderi conquista il suo primo titolo in carriera e si posiziona tra i primi 100 giocatori della classifica mondiale. Tra gli italiani in classifica, ci sono altri sette atleti che si trovano nel gruppo dei primi 100.

Luciano Darderi batte Yannick Hanfmann e conquista il torneo Atp 250 di Santiago del Cile. L'italiano, numero 21 del ranking mondiale, si è imposto sul tedesco, n. 81 Atp, con il punteggio di 7-6 (6) 7-5. Darderi diventa il giocatore con più trofei Atp sul rosso all’attivo da inizio 2024, uno in più di Carlos Alcaraz. E' secondo per partite vinte da inizio 2024: 48, una in meno dell’argentino Francisco Cerundolo. Sono otto gli italiani in Top 100 nel ranking Atp questa settimana. E’ infatti rientrato tra i primi 100 Mattia Bellucci grazie al quarto di finale all’ATP 500 di Acapulco. Il 24enne di Busto Arsizio è risalito di 16 posizioni, fino ad occupare la numero 94. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Darderi vince l’Atp Santiago 2026, sconfitto Hanfmann in finaleLuciano Darderi firma all’Atp Santiago 2026, in Cile, il quinto titolo in carriera, tutti sulla terra battuta.

