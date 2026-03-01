ATP Santiago 2026 Hanfmann sorprende Cerundolo e sfiderà Darderi per il titolo

Nella prima semifinale del torneo ATP di Santiago del Cile, Yannick Hanfmann ha battuto Francisco Cerundolo, testa di serie numero uno, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti. Hanfmann si è così qualificato per la finale, dove affronterà Darderi per il titolo. La partita ha visto il tedesco prevalere sull’argentino in modo netto e deciso.

Nella prima semifinale del torneo ATP di Santiago del Cile il tedesco Yannick Hanfmann sorprende l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero uno, 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti e vola così in finale. Il tedesco giocherà la finale per il titolo contro Luciano Darderi. Hanfmann sigla l’1-0 con la volée di diritto; il sudamericano replica per l’immediato 1-1. Il tedesco sfrutta gli errori di rovescio dell’avversario per siglare il break del 3-1 e tentare il primo allungo. Il numero 81 del ranking, dopo aver rimontato da 0-30 e aver annullato la palla del 3-2, sigla il 4-1 con la volée alta di rovescio. Hanfmann, implacabile al servizio, timbra a zero il 5-2 e, dopo essersi procurato tre set point con la combinazione servizio-diritto, sigla il 6-3 della partita inaugurale con la prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

