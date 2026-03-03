Sanremo la truffa shock dopo la vittoria di Sal Da Vinci | fate attenzione a questo

A poche ore dalla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo con il brano “Per Sempre Sì”, si è verificato un caso di truffa che ha attirato l'attenzione. La vicenda riguarda una frode legata alla cerimonia e coinvolge vari soggetti che si sono mossi in modo illecito. Nessuna relazione è stata riscontrata tra l'evento musicale e le attività truffaldine.

A poche ore dalla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo con il brano “Per Sempre Sì”, esplode un caso che nulla ha a che fare con la musica. L’artista napoletano, ospite a Domenica In, ha regalato a Mara Venier un anello con incise le parole della canzone. Un gesto simbolico, diventato virale nel giro di poche ore. Proprio da quel momento, però, qualcuno ha provato a trasformare l’entusiasmo dei fan in un’opportunità commerciale sospetta. Sui social è comparsa una pagina che sfrutta nome e brano del cantante per vendere un anello molto simile a quello mostrato in tv. E ora scatta l’allerta. Su Instagram è apparso un profilo chiamato “Per Sempre Sì Shop”, che propone un anello descritto come “in acciaio inossidabile, perfetto per mantenersi la promessa del Per Sempre Sì”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

