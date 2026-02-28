Rassegne da Sanremo alle classifiche streaming | boom di Da Vinci Samurai Jay e Fedez-Masini

Le classifiche streaming mostrano un incremento di ascolti per artisti come Da Vinci, Samurai Jay e il duo Fedez-Masini. Mentre il Festival di Sanremo 2026 si svolge, le tendenze digitali rivelano chi sta attirando l’attenzione del pubblico al di fuori dell’evento. I dati indicano chiaramente quali nomi stanno dominando le piattaforme di musica online in questa fase.

Mentre il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo, le classifiche digitali offrono un quadro preciso di quali artisti stanno conquistando il pubblico anche fuori dal palco dell'Ariston. Su Spotify, Ossessione di Samurai Jay guida la classifica degli ascolti, seguita da Tu mi piaci tanto di Sayf e Male necessario di Fedez e Marco Masini. In termini di crescita percentuale, però, è Sal Da Vinci a fare il salto più importante: +31,8% e sei posizioni guadagnate, davanti a Samurai Jay (+19,8%) e Sayf (+16,2%).

Sanremo 2026, Fedez-Masini ‘simbiosi’ necessaria: da ‘divisivi’ in testa alle classificheA Sanremo 2026 due generazioni a confronto, sullo stesso palco e con la stessa voglia di riscatto.

Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsiderOggi, 26 gennaio 2026, la stampa ha ascoltato in anteprima le 30 canzoni che saranno in gara al Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28...

Festival di Sanremo 2026, le parole di Carlo Conti nel corso della rassegna stampa di oggi, 27 febbraioQuesta sera, 27 febbraio 2026, andrà in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, serata dedicata alle cover. Ecco cosa ha detto Carlo Conti durante la rassegna stampa. Sanremo 2026, tutto ... notizie.it

Romagna protagonista a SanremoL’estate 2026 della Romagna parte da Sanremo. È da qui che Visit Romagna sceglie di lanciare ufficialmente #ROMAGNAWOW, il nuovo progetto dedicato alle ... chiamamicitta.it

A poche ore dalla finalissima, gli artisti si concedono gli ultimi momenti con i fan presenti nella città. È la volta di Samurai Jay, in gara al festival con quella che è già un tormentone “Ossessione”. Per l’occasione l’artista ha accanto a sé una presenza speciale: i - facebook.com facebook

Serata cover dal ritmo latino: Belén al fianco di Samurai Jay per una “Baila Morena”, con la tromba live di Roy Paci #extrafestival x.com