Sanremo 2026 | il televoto incorona Sayf ma la vittoria va a Sal da Vinci

Al Festival di Sanremo 2026, il pubblico da casa ha espresso il suo voto attraverso il televoto, decretando Sayf come il più votato con il 26,4% delle preferenze. Tuttavia, la vittoria ufficiale è andata a Sal da Vinci, che ha ottenuto il primo posto nella classifica finale. I risultati del televoto sono stati comunicati al termine della serata, evidenziando la preferenza degli spettatori.

Al Festival di Sanremo 2026 il pubblico da casa ha espresso un verdetto chiaro: Sayf è stato il più votato al televoto con il 26,4% delle preferenze. Un risultato che lo ha portato in cima alla classifica del voto popolare, confermando il forte sostegno ricevuto durante tutta la competizione. Subito dietro, Sal da Vinci ha conquistato il 23,6% dei voti, dimostrando un consenso ampio e trasversale. A completare il podio del televoto è Arisa, che ha ottenuto il 19,2%, riuscendo a superare di misura Ditonellapiaga, quarta con il 18,9%. Chiudono la top five Fedez & Masini, che si piazzano al quinto posto con l’11,9%. Nonostante il primato al televoto di Sayf, la vittoria finale del Festival è andata a Sal da Vinci, premiato dal sistema di votazione complessivo che unisce diverse giurie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

