Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci con ' Per sempre sì' per l' artista il 22,2% dei voti secondo Sayf con il 21,9% - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto con il 22,2% dei voti, superando Sayf che ha ottenuto il 21,9%. Dopo aver ricevuto il premio, l’artista ha interpretato nuovamente ‘Per sempre sì’ davanti ai presenti in sala. La serata si è conclusa con le foto di rito e i ringraziamenti finali.

Dopo l'annuncio del vincitore, le foto con il premio e i ringraziamenti, Sal Da Vinci ha cantato per un'ultima volta 'Per sempre sì' davanti al pubblico sanremese A vincere la 76esima edizione del Festival di Sanremo è stato Sal Da Vinci. L'artista napoletano ha trionfato con la sua 'Per semp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanremo 2026 trionfa sal da vinci con per sempre s236 per l artista il 222 dei voti secondo sayf con il 219 video
© Ilgiornaleditalia.it - Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci con 'Per sempre sì', per l'artista il 22,2% dei voti, secondo Sayf con il 21,9% - VIDEO

Leggi anche: Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì", secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

Leggi anche: Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”

Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

Video Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre si - Video; Sal da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026; Sanremo 2026, il Festival va a Sal Da Vinci: Per sempre sì trionfa all'Ariston davanti a Sayf e Ditonellapiaga; VIDEO Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci: l’annuncio e l’esibizione.

sal da vinci sanremo 2026 trionfa salSal Da Vinci, l’intervista dopo Sanremo 2026: «È la vittoria della gente, la mia voce nasce dal popolo»«È la vittoria della gente, della musica che nasce nei vicoli e arriva al cuore». Con queste parole, cariche di gratitudine e stupore, Sal Da Vinci ha accolto il trionfo al Festival di Sanremo 2026. I ... domanipress.it

sal da vinci sanremo 2026 trionfa salSanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci con Per sempre sì, omaggio commosso a NapoliIl cantante napoletano Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì. Commozione sul palco dell'Ariston. lavocedivenezia.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.