Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci con ' Per sempre sì' per l' artista il 22,2% dei voti secondo Sayf con il 21,9% - VIDEO

Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto con il 22,2% dei voti, superando Sayf che ha ottenuto il 21,9%. Dopo aver ricevuto il premio, l’artista ha interpretato nuovamente ‘Per sempre sì’ davanti ai presenti in sala. La serata si è conclusa con le foto di rito e i ringraziamenti finali.

Dopo l'annuncio del vincitore, le foto con il premio e i ringraziamenti, Sal Da Vinci ha cantato per un'ultima volta 'Per sempre sì' davanti al pubblico sanremese A vincere la 76esima edizione del Festival di Sanremo è stato Sal Da Vinci. L'artista napoletano ha trionfato con la sua 'Per sempre sì'.