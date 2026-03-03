Sanremo 2026 la ballerina al centro della battuta sui jeans attacca Carlo Conti | Mi ha sessualizzata

Durante la finale di Sanremo 2026, una ballerina ha accusato Carlo Conti di averla sessualizzata, affermando che il conduttore le aveva rivolto commenti inappropriati. La ballerina ha riferito che Conti le aveva detto di non acquistare pantaloncini, commento che ha interpretato come offensivo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni sui social.

Se la macchina di Sanremo 2027 è già partita dopo il passaggio di consegne in diretta tra Carlo Conti e Stefano De Martino e la prima intervista al TG1 del futuro conduttore e direttore artistico, c'è una polemica che sta tenendo accesa la luce sul Festival 2026. La discussione che imperversa sui social non riguarda il televoto, la vittoria di Sal Da Vinci o chissà quale altro cantante, ma una battuta pronunciata da Carlo Conti durante la diretta del sabato che non è stata apprezzata. La festosa esibizione di Samurai Jay ha portato sul palco diverse ballerine e ballerini sul palco dell'Ariston. Dopo aver congedato l'artista Carlo Conti si è rivolto alla moglie seduta in platea dicendo: "Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

«Rai=feccia. Mi ha sessualizzata», la sfuriata della ballerina di Sanremo contro Conti: la battuta con la moglie sui jeans e la gelosia

“Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci” Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita ma anche il suo podio - facebook.com facebook

Carlo Conti: “Felice dei risultati. Sono felice che quando ho detto no all’azienda per il 2027, ho chiesto proprio io - fortemente - di fare in video questo passaggio di testimone con Stefano De Martino” #Sanremo2026 #Sanremo2027 x.com