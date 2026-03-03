Sanremo ballerina accusa Carlo Conti | Sessualizzata per i miei jeans Lui risponde | Mia moglie ha capito

Durante l’ultima serata di Sanremo, una ballerina ha accusato Carlo Conti di averla sessualizzata a causa dei jeans che indossava. Conti ha risposto dicendo che sua moglie ha compreso la situazione. La polemica si è scatenata sul palco dell’Ariston, lasciando aperte molte discussioni tra il pubblico e i media. La questione riguarda le parole pronunciate durante l’evento musicale.

Firenze, 3 marzo 2026 – Sanremo è finito, le polemiche no. L’ultima riguarda le parole di Carlo Conti sul jeans di una ballerina, pronunciate sul palco dell’Ariston. Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro Carlo Conti alla moglie: “Non comprare quei jeans” Il commento incriminato risale alla serata in cui si è esibito Samurai Jay, accompagnato da alcune ballerine. Dopo la performance dell’artista, il conduttore è sceso in platea dove in prima fila sedeva la moglie Francesca Vaccaro. “Quel modello che aveva la signorina – ha detto Carlo Conti – non lo comprare eh.”. E poi ha concluso sorridendo: “È pura gelosia”. Sal Da Vinci, una storia da... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Caso jeans a Sanremo, ballerina Francesca Tanas accusa Carlo Conti di essere stata sessualizzata: il motivoTiene banco il caso dei jeans da “non comprare” citati da Carlo Conti durante la finale del Festival di Sanremo 2026.

Ballerina di Sanremo risponde a Conti dopo il commento alla moglie: “Mi ha sessualizzata per pantaloni da show”La finale del Festival di Sanremo 2026 è stata segnata da una polemica che ha acceso il dibattito sui social e tra gli spettatori.

