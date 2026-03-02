Rai=feccia Mi ha sessualizzata la sfuriata della ballerina di Sanremo contro Conti | la battuta con la moglie sui jeans e la gelosia

Durante il Festival di Sanremo 2026, una ballerina ha commentato pubblicamente su un suo episodio di molestia e ha criticato un noto conduttore televisivo, accusandolo di averla sessualizzata. La polemica si è accesa a seguito di una battuta fatta dal conduttore sulla moglie, riguardante i jeans e la gelosia. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra il pubblico.

È scoppiata la polemica per il commento di Carlo Conti rivolto alla moglie durante il Festival di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico, poco prima dell’ingresso di Gino Cecchettin sul palco per parlare di violenza di genere e mascolinità tossica, le aveva detto di «non comprare» lo stesso modello di jeans indossato da una ballerina durante l’esibizione di Samurai Jay. Dopo le critiche, Conti aveva chiarito che la sua frase era «una battuta» e sua moglie «aveva sorriso» insieme a lui. Ora però è intervenuta la ballerina coinvolta, Francesca Tanas, che in una storia su Instagram ha dichiarato di non essere rimasta sorpresa dall’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

Carlo Conti, la ballerina dei jeans è furiosa, parole durissime: «Feccia, io sessualizzata»Le polemiche nate attorno a una battuta pronunciata sul palco del Festival di Sanremo non si sono affatto spente.

Carlo Conti e la battuta sui pantaloni: “Mia moglie ha riso con me”. Ma la ballerina di Sanremo lo attaccaIl Festival di Sanremo 2026 è giunto al termine, Carlo Conti ha passato il testimone a Stefano De Martino ma le polemiche continuano a...

