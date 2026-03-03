Sanità fai da te online e terapie sbagliate l’allarme del dermatologo Carmelo Sgarito | L’IA non vede come un medico

Negli ultimi tempi, un crescente numero di persone nell'Agrigentino utilizza internet e applicazioni di intelligenza artificiale per ottenere diagnosi e consigli medici senza consultare un professionista. Un dermatologo evidenzia come queste pratiche possano portare a terapie sbagliate, sottolineando che l’intelligenza artificiale non possiede la capacità di interpretare correttamente i sintomi come farebbe un medico. La tendenza si nota sempre di più tra i cittadini che preferiscono affidarsi al web invece di rivolgersi a uno specialista.

Sempre più spesso, anche nell’Agrigentino, i pazienti cercano risposte ai propri disturbi digitando sintomi su un motore di ricerca o chiedendo consiglio a un’app di intelligenza artificiale. Una tendenza in crescita che preoccupa i professionisti della salute, chiamati a correggere diagnosi errate e terapie improvvisate. Il dermatologo agrigentino Carmelo Sgarito, con un post sui social, ha messo in guardia dai pericoli di affidarsi al “Dottor Google” o a ChatGpt e ad AgrigentoNotizie racconta quanto la medicina sia, prima di tutto, un’arte fatta di esperienza, collaborazione e ascolto del paziente. Dottor Sgarito, cosa l’ha spinta a scrivere un post in cui mette in guardia contro l’uso di “Dott. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Xenofobia online e armi fai da te: arrestato un 15enne nel TrevigianoABBONATI A DAYITALIANEWS I messaggi d’odio e l’indagine della polizia Interventi carichi di odio xenofobo e antisemita pubblicati sulle piattaforme...

Orecchie tappate, questi rimedi fai da te sono pericolosi: non sottovalutarli e corri subito dal medicoAttenzione ai rimedi naturali contro le orecchie tappate: alcuni sono altamente pericolosi e non vanno sottovalutati.