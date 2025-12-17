Xenofobia online e armi fai da te | arrestato un 15enne nel Trevigiano

Un ragazzo di 15 anni nel Trevigiano è stato arrestato in seguito a un'indagine sulla diffusione di messaggi d’odio online e sulla creazione di armi fai da te. L’indagine ha portato alla scoperta di contenuti xenofobi e antisemiti sui social, evidenziando un preoccupante intreccio tra cyberbullismo, estremismo e interesse per la violenza.

I messaggi d'odio e l'indagine della polizia. Interventi carichi di odio xenofobo e antisemita pubblicati sulle piattaforme online, un interesse ossessivo per le armi e la convinzione di averne già costruita una. È questo il quadro che ha portato la polizia all'arresto di un ragazzo italiano di 15 anni residente nel Trevigiano. Il minorenne è accusato di istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo, oltre che di auto-addestramento e addestramento con finalità terroristiche, con l'aggravante dell' utilizzo del mezzo telematico. Il monitoraggio dell'estrema destra sul web.

