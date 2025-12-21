Attenzione ai rimedi naturali contro le orecchie tappate: alcuni sono altamente pericolosi e non vanno sottovalutati. Le orecchie tappate rappresentano un problema comune e le cause possono essere diverse. Spesso, di fronte ad un orecchio ostruito che rende più difficoltoso ascoltare ciò che dicono gli altri, si tende ad utilizzare metodi fai da te o naturali che, in alcuni casi, possono essere molto pericolosi e compromettere, in alcune situazioni, anche l’udito. In alcuni casi, tuttavia, si tratta di una problematica passeggera di fronte alla quale non occorre fare nulla di particolare se non aspettare. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Orecchie tappate, questi rimedi fai da te sono pericolosi: non sottovalutarli e corri subito dal medico

Leggi anche: Allarme Shein, toglie dal mercato questi prodotti: “Sono pericolosi”

Leggi anche: Coltivare carne in casa sarà un gioco da ragazzi. Dal Giappone il progetto “fai da te”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Orecchie tappate dopo il bagno in mare: perché succede, come comportarsi e cosa non fare - Dopo un bagno in mare la sensazione di avere le orecchie tappate può essere molto fastidiosa, e se perdura nel tempo può anche rappresentare un campanello d’allarme. gazzetta.it

Orecchie tappate dopo il bagno al mare e in piscina: come eliminare l’acqua senza fare danni - Che fastidio uscire dall’acqua dopo un tuffo in piscina, un bagno al mare o un’immersione e ritrovarsi con la fastidiosa sensazione di orecchio tappato. fanpage.it

Orecchie tappate durante i viaggi in aereo o le escursioni in montagna La colpa dei rapidi cambi di pressione atmosferica, che mettono in difficoltà la tuba di Eustachio. Ma niente panico: ecco 3 rimedi semplici e immediati per liberarle! Fai la man facebook