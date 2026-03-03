Sanità c' è lo sciopero generale per i settori pubblici e privati | quando e chi riguarda

Lunedì 9 marzo si terrà uno sciopero generale che coinvolge sia i settori pubblici che quelli privati. La direzione generale delle Aziende sanitarie ferraresi ha annunciato che l'agitazione è stata proclamata da tre sindacati: Slai Cobas per il sindacato di classe, Usb e Usi 1912. L'intera giornata sarà interessata da questa protesta.

Sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici e privati. La direzione generale delle Aziende sanitarie ferraresi comunicano che per l’intera giornata di lunedì 9 marzo lo sciopero è stato proclamato dalle associazioni sindacali Slai Cobas per il sindacato di classe, Usb e Usi 1912. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sciopero generale il 12 dicembre, stop a treni, mezzi pubblici e scuola: orari e settori coinvoltiDomani, venerdì 12 dicembre, l’Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio.

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischioÈ previsto per venerdì 12 dicembre, lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata di lavoro.

Manovra, Landini: Sciopero Non escludiamo nulla se non ci ascolteranno

Scioperi, le giornate nere di marzo. Lunedì 9 marzo: disagi anche su scuola, sanità e servizi variTrasporto aereo e mezzi pubblici: in questo mese di marzo c'è più di una data da segnare sul calendario per ricordare in quali giorni bisognerà fare i conti con le proteste dei lavoratori. Le date da ... msn.com

Scioperi marzo 2026, treni e aerei: quando si fermano, le dateOggi, lunedì 2 marzo, inaugurerà il mese e la settimana lo sciopero dei lavoratori di Sasa a Bolzano, proclamato da Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato e Ugl, che vedrà i lavoratori fermarsi dalle ore ... cremonaoggi.it

