Sciopero generale il 12 dicembre stop a treni mezzi pubblici e scuola | orari e settori coinvolti

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL, coinvolgendo treni, mezzi pubblici e scuole. La protesta mira a manifestare contro la legge di bilancio e le sue conseguenze. Di seguito, i dettagli sugli orari e i settori interessati dalla mobilitazione.

Domani, venerdì 12 dicembre, l’Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio. A rischio treni Trenitalia, Italo e Trenord, oltre a bus, metro e tram nelle principali città. I treni regionali garantiranno i servizi essenziali 6–9 e 18–21. Possibili disagi anche in scuole, uffici pubblici, sanità e settore privato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

