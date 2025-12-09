Sciopero generale Cgil del 12 dicembre dai trasporti alla sanità | i settori a rischio

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo numerosi settori pubblici e privati. La protesta è stata proclamata contro la Legge di Bilancio e rappresenta uno degli eventi più significativi del mese, con ripercussioni su trasporti, sanità e altri ambiti essenziali.

Uno degli scioperi più importanti di questo mese è quello in programma venerdì 12 dicembre. La Cgil ha infatti proclamato uno sciopero generale nazionale contro la Legge di Bilancio per l’intera giornata lavorativa: coinvolti tutti i settori, sia pubblici che privati. Ecco cosa sapere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio

Altri contenuti sullo stesso argomento

EAV aderisce allo sciopero generale nazionale di 24 ore il 12 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale il 12 dicembre, stop a treni, mezzi e scuola: chi aderisce e in quali modalità - Venerdì 12 dicembre la Cgil ha indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, con disagi previsti su scuola ... Riporta fanpage.it