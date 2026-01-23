A San Severo una giornata di sport contro la violenza di genere

Il 25 gennaio, lo Sporting Club di San Severo organizza una giornata dedicata allo sport contro la violenza di genere. Presso la sede di via Foggia, l’evento propone attività di tennis, fitness e momenti di socialità, con l’obiettivo di promuovere valori di rispetto e solidarietà. Da oltre 50 anni, il club si impegna nel territorio per favorire l’inclusione attraverso lo sport.

Battipaglia e Salerno unite contro la violenza di genere: una giornata di autodifesa nel nome di Pamela MastropietroIn un gesto di solidarietà e sensibilizzazione, Battipaglia e Salerno si sono unite per una giornata dedicata all'autodifesa e alla lotta contro la violenza di genere.

Leggi anche: Catania, ‘Non Una di Meno’: il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere

IL COMUNE DI SAN SEVERO CELEBRA LA GIORNATA NAZIONALE DEL RISPETTO. Il 20 gennaio, oggi, ricorre la GIORNATA NAZIONALE DEL RISPETTO, istituita con la Legge n. 70 del 17 maggio 2024. Tale ricorrenza nasce come impegno volto a promu - facebook.com facebook