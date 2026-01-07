San Raimondo di Peñafort | Patrono dei Giuristi celebrato il 7 gennaio

Il 7 gennaio si ricorda San Raimondo di Peñafort, patrono dei giuristi. Figura di rilievo nella storia della Chiesa cattolica, Raimondo di Peñafort è riconosciuto per il suo contributo alla riforma del diritto canonico e alla promozione della giustizia. La sua memoria è un momento di riflessione sulle virtù e l’importanza del diritto nella società.

San Raimondo di Peñafort è una figura di grande rilievo nella storia della Chiesa cattolica, celebrato il 7 gennaio. Nato nel 1175 vicino a Barcellona, in Spagna, è noto per il suo contributo al diritto canonico e per essere stato uno dei fondatori dell'Ordine dei Frati Predicatori, meglio conosciuti come Domenicani. Raimondo proveniva da una famiglia nobile e ricevette un'educazione eccellente, studiando diritto e teologia a Bologna, una delle più prestigiose università dell'epoca. La sua carriera ecclesiastica iniziò con l'insegnamento del diritto canonico, che lo portò a diventare un esperto riconosciuto in tutta Europa.

