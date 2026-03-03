San Giovanni a Teduccio 34enne freddato vicino a una scuola | rischio guerra di camorra

A San Giovanni a Teduccio un uomo di 34 anni è stato ucciso con otto colpi di pistola in pieno giorno, a poca distanza dalla scuola Vittorino da Feltre Sarria. La scena si è svolta vicino a un istituto scolastico, suscitando preoccupazione tra i residenti. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la vicenda e identificare i responsabili.

Ben 8 proiettili esplosi in pieno giorno, a due passi dalla scuola Vittorino da Feltre Sarria Monti. Un' esecuzione in piena regola che poteva trasformarsi in una carneficina quella avvenuta ieri mattina a San Giovanni a Teduccio, a Napoli dove i sicari hanno ucciso il 34enne Salvatore De Marco, parente di un boss dei Rinaldi. L'uomo aveva precedenti ma non per reati di camorra. Suo padre fu assassinato nel 1996 nell'agguato costato la vita anche al boss e cognato Vincenzo Rinaldi. Ieri era quasi mezzogiorno quando i killer hanno puntato la vittima mentre era in auto in via Figurelle. Per De Marco non c'è stato nulla da fare nonostante il trasporto all'ospedale del Mare.