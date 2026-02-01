L’Italia è ancora cristiana? | confronti voci ed esperienze all’oratorio del Corpus Domini

Questa sera a Piacenza si parlerà di fede e tradizione. Nell’oratorio del Corpus Domini, in via Farnesiana 24, si svolge una serata dedicata a confronti e testimonianze sulla presenza della religione cattolica nel nostro Paese. La domanda “L’Italia è ancora cristiana?” apre il dibattito, invitando a scoprire storie di fede viva che resistono alla crisi. L’evento, in programma alle 21 di giovedì 5 febbraio, punta a mostrare come la fede continua a muovere le persone e a mantenere viva una tradizione radicata nel tempo.

"L’Italia è ancora cristiana? Oltre la crisi: storie di fede viva": è il tema della serata in programma giovedì 5 febbraio alle ore 21 all’oratorio del Corpus Domini in via Farnesiana 24 a Piacenza. Saranno protagonisti del confronto - aperto al dibattito con l’assemblea - padre Francesco Rapacioli, superiore generale del Pime, a lungo missionario in Bangladesh; Lodovica Ghezzi, vicepresidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, la realtà fondata da don Oreste Benzi; Nicola Sabba, counselor ed educatore dei gruppi giovanili nella parrocchia dei Santi Angeli Custodi a Borgotrebbia; Anay Anselmi, educatrice e pedagogista.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Corpus Domini

Scopri gli eventi di oggi, venerdì 2 gennaio, nell'Aretino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Corpus Domini

Argomenti discussi: Bannon scarica Meloni. L’Italia e l’Europa devono andare ancora più a destra; Querele temerarie, l’Italia ancora prima in Europa per le azioni contro giornalisti e attivisti; Italia: è ancora il momento delle mid e small cap; Perché l'Italia conta sempre meno nell'arte contemporanea (e cosa potrebbe ancora salvarla).

Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa, il campionato è ancora lungoIl Napoli No Euro gioca, soffre e vince. 2-1 alla Fiorentina, ancora in gol Vergara (poi Gutierrez). La sfortuna si accanisce su Di Lorenzo. ilnapolista.it

L'Italia cresce oltre le attese, S&P alza le prospettiveL'Europa sfida i dazi di Trump e il clima di incertezza geopolitica senza precedenti, con una crescita economica superiore alle attese in Italia, +0,7% nel 2025, e l'Eurozona che mette a segno un +1,5 ... ansa.it

Oggi, dalle ore 16-18.30, nel salone polivalente dell’oratorio del Corpus Domini (via N. De Giovanni 6, Parma), 3° incontro del ciclo Educarsi, educare, crescere insieme, dal titolo/tema "Ci vorrebbe un amico: adolescenti e utilizzo del digitale e dei social nelle - facebook.com facebook