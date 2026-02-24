Randy Orton verso il lato oscuro | Aleister Black sarà la sua guida

Randy Orton ha deciso di seguire Aleister Black come guida, spinto da un desiderio di rinnovamento nel suo stile di combattimento. La scelta nasce dall'influenza delle recenti esibizioni dell'ex wrestler, che ha mostrato un approccio più oscuro e deciso. Orton ha iniziato a integrare nuove tecniche e atteggiamenti più inquietanti nelle sue esibizioni, segnando un cambiamento evidente nel suo personaggio. Questa svolta può influenzare le prossime sfide sul ring.

L'analisi della presenza di Aleister Black nel percorso narrativo di Randy Orton va oltre lo scontro sul ring, offrendo una chiave interpretativa della storyline in corso. Le dinamiche interne della WWE sembrano utilizzare Black come segnale di un cambiamento imminente, finalizzato a destabilizzare la psiche dell'avversario e a guidare una svolta cruciale. Secondo le indiscrezioni emerse dal team creativo, Black agirà come araldo dell'oscurità, preludio di una mutazione nel carattere di Randy Orton. La funzione narrativa richiama, in chiave moderna, quella attribuita in passato a Karrion Kross: offrire al pubblico la percezione che una minaccia sinistra stia emergendo.