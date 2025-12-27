salute il piano integrato via al cantiere delle idee con sette tavoli tematici

Sette tavoli tematici affollati, per favorire la partecipazione della cittadinanza alle scelte in materia di sanità, una delle ragioni per cui sono nate le Società della Salute in Toscana. Tre ore di discussione appassionata e intensa. Nell’ambito del percorso di elaborazione del Piano Integrato di Salute - PIS 2026–2028, la Società della Salute della Lunigiana ha promosso un confronto aperto e partecipato con le organizzazioni sindacali, il terzo settore, gli operatori e tutti i soggetti attivi sul territorio. Oltre cento persone sono arrivate in biblioteca, ad Aulla, per l’iniziativa, una sorta di cantiere delle idee, un viatico per la redazione del Piano Integrato di Salute della SdS Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

