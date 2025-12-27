Salute il piano integrato Via al cantiere delle idee con sette tavoli tematici
Sette tavoli tematici affollati, per favorire la partecipazione della cittadinanza alle scelte in materia di sanità, una delle ragioni per cui sono nate le Società della Salute in Toscana. Tre ore di discussione appassionata e intensa. Nell’ambito del percorso di elaborazione del Piano Integrato di Salute - PIS 2026–2028, la Società della Salute della Lunigiana ha promosso un confronto aperto e partecipato con le organizzazioni sindacali, il terzo settore, gli operatori e tutti i soggetti attivi sul territorio. Oltre cento persone sono arrivate in biblioteca, ad Aulla, per l’iniziativa, una sorta di cantiere delle idee, un viatico per la redazione del Piano Integrato di Salute della SdS Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Società della Salute, nuovo Piano integrato: priorità e strategie
Leggi anche: Avviato l’iter per il Pis, il nuovo Piano integrato di salute della Valdichiana aretina
Società della Salute, nuovo Piano integrato: priorità e strategie; Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO): pubblicate nuove Linee Guida e Manuali operativi; Costruiamo salute — Salute; Aggiornamento piano anticorruzione triennio 2026 – 2028.
Salute, il piano integrato. Via al cantiere delle idee con sette tavoli tematici - Oltre cento persone in biblioteca ad Aulla per il primo incontro pubblico. msn.com
Pis, successo per il tavolo di partecipazione - Sono oltre cento le persone intervenute presso la biblioteca di Aulla, all’incontro di partecipazione promosso dalla Società della Salute della Lunigiana nell’ambito del percorso di elaborazione del P ... noitv.it
Società della Salute, nuovo Piano integrato: priorità e strategie - Al via la fase operativa della programmazione della Società della Salute Senese. msn.com
La salute mentale al centro del nuovo Piano socio sanitario: Proietti, “due giornate dedicate all’ascolto, ora la programmazione diventa azione concreta e condivisa” x.com
La salute mentale al centro del nuovo Piano socio sanitario: Proietti, “due giornate dedicate all’ascolto, ora la programmazione diventa azione concreta e condivisa” - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.