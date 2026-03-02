Un anziano è stato aggredito questa mattina nella zona orientale di Sant’Eustachio, a Salerno, dopo aver fatto un rimprovero. L’uomo è stato colpito violentemente e trasportato in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare l’autore dell’aggressione. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui motivi dell’incidente.

Violenta aggressione nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, nella zona orientale di Sant’Eustachio, a Salerno. Un uomo anziano del quartiere è stato colpito ripetutamente alla testa da un giovane, poi soccorso e trasportato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – in evidente stato di alterazione – avrebbe reagito con violenza dopo essere stato rimproverato dall’anziano per aver infastidito alcuni passanti lungo le strade della zona. L’episodio, riportato inizialmente dall’emittente locale LiraTv, ha generato preoccupazione tra i residenti del quartiere. Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia per riportare la calma e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Sant’Eustachio, anziano aggredito dopo un rimprovero: trasferito in ospedale

