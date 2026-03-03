Sal Da Vinci trionfa a Sanremo e crolla il porno a Napoli | i dati più curiosi della settimana del Festival

Durante la festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha ottenuto un grande successo, mentre a Napoli si è registrato un calo nelle visite al sito Pornhub. Ogni anno, la piattaforma pubblica un’analisi dettagliata delle visite degli utenti italiani durante questa settimana. I dati mostrano chiaramente come gli interessi online cambino in base agli eventi culturali e alle tendenze del momento.

Come ogni anno, Pornhub rende nota l'analisi dei dati sulle visite al sito in Italia durante la settimana sanremese. Ecco i numeri più curiosi della kermesse che ha visto trionfare Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli conquista Sanremo 2026: Sal Da Vinci trionfa al FestivalSal Da Vinci conquista la 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Per sempre sì” al termine di una finale tiratissima. Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026, ovazione dei fan con grida forza Napoli e selfie – Il video(Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2026 Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' ha vinto il Festival di Sanremo 2026. Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci Temi più discussi: Sanremo, trionfa Sal Da Vinci. Secondo il ligure Sayf; Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026 con Per sempre sì dopo 50 anni di carriera; Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026, ovazione dei fan con grida forza Napoli e selfie; Sal Da Vinci trionfa a Sanremo: la sua Per sempre sì è già tormentone. Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026 con Per sempre sìIl Festival di Sanremo 2023 ha visto la vittoria di Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama musicale italiano. Tra premi prestigiosi e nuove scope ... notiziemusica.it Sal Da Vinci trionfa al festival di Sanremo 2026: Dedico il premio alla città di NapoliL'artista partenopeo con Per sempre sì vince all'Ariston e si commuove al momento della proclamazione. Sul podio alle sue spalle Sayf e Ditonellapiaga ... napolitoday.it Francesco Emilio Borrelli. . “Euro- pelle d’oca per Sal Da Vinci. Per tutta la gavetta che ha fatto, merita pienamente il grandissimo exploit degli ultimi anni” - facebook.com facebook Selvaggia Lucarelli vuole Sal Da Vinci al suo matrimonio. Lui accetta: «Sarà un piacere» x.com