Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 ovazione dei fan con grida forza Napoli e selfie – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2026 Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' ha vinto il Festival di Sanremo 2026. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026, ovazione dei fan con grida forza Napoli e selfie(Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2026 Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' ha vinto il Festival di Sanremo 2026.
Napoli conquista Sanremo 2026: Sal Da Vinci trionfa al FestivalSal Da Vinci conquista la 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Per sempre sì” al termine di una finale tiratissima.
Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026, ovazione dei fan con grida forza Napoli e selfie
Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci.
Temi più discussi: Sanremo 2026, il Festival va a Sal Da Vinci: Per sempre sì trionfa all'Ariston davanti a Sayf e Ditonellapiaga; Sal Da Vinci trionfa a Sanremo: la sua Per sempre sì è già tormentone; Sal da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026; Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo.
Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo RanieriSal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì. Trionfo napoletano dopo 38 anni da Massimo Ranieri con Perdere l’amore. La canzone d’amore conquista l’Ariston e chiude un Festival storico. fanpage.it
Sanremo, il trionfo di Sal Da Vinci: Dedicato a Napoli. E Conti dice addioSecondo classificato Sayf, terza Ditonellapiaga. Si chiude un’edizione che non riesce a toccare i record delle precedenti ... repubblica.it
#Sanremo2026 Sal Da Vinci è il vincitore della 76esima edizione del Festival con "Per sempre sì” #saldavinci facebook
Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' vince Sanremo 2026. Al secondo posto Sayf con 'Tu mi piaci tanto', al terzo Ditonellapiaga con 'Che fastidio!', al quarto Arisa con 'Magica favola' e al quinto Fedez & Masini con 'Male necessario'. #Sanremo2026 #RadioShow x.com