Sal Da Vinci conquista la 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Per sempre sì” al termine di una finale tiratissima. Secondo Sayf con “Tu mi piaci tanto”, terza Ditonellapiaga con “Che fastidio!” (anche Premio Bigazzi) Sanremo, 1° marzo 2026 – L’ultima notte di Sanremo 2026 incorona Sal Da Vinci. Con “Per sempre sì”, il cantautore napoletano chiude una settimana in crescita e si prende l’Ariston nel momento decisivo, bruciando sul traguardo Sayf, rivelazione dell’edizione, arrivato a un passo dal colpo grosso con “Tu mi piaci tanto”. La classifica finale fotografa un podio che mescola pop e scrittura: Ditonellapiaga sale sul terzo gradino con “Che fastidio!” e porta a casa anche il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra

Temi più discussi: Napoli conquista Sanremo 2026: Sal Da Vinci trionfa al Festival; Da Mugnano di Napoli all’Ariston: Samurai Jay conquista Sanremo con Ossessione; Big e ospiti, così Sanremo canta Napoli: in gara Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay e il duo Lda & Aka 7even. Tra gli autori torna Davide Petrella; Sal Da Vinci travolge l’Ariston: applausi a scena aperta e lacrime sul palco.

