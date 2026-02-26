Al festival di Sanremo, un artista ha attirato l’attenzione con una performance insolita: ha simulato un matrimonio in piazza, coinvolgendo il pubblico in un momento sorprendente e fuori dal consueto. La scena ha suscitato reazioni diverse tra gli spettatori, che hanno assistito a un episodio che ha rotto gli schemi tradizionali della manifestazione. La manifestazione si è conclusa con un silenzio carico di curiosità.

C’è chi si presenta a Sanremo con un comunicato stampa e chi, invece, arriva su una moto, vestito di bianco dalla testa ai piedi, pronto a officiare un matrimonio in piazza. Sal Da Vinci ha scelto la seconda strada, e il risultato è stato uno di quegli eventi che difficilmente si dimenticano. Nel pomeriggio di oggi, il cantante napoletano, in gara al Festival 2026 dopo ben diciassette anni, ha dato vita a un flash mob scenografico davanti alla chiesa di piazza San Siro, nel cuore di Sanremo. Non una semplice esibizione promozionale, ma qualcosa di molto più caldo e partecipato: un vero e proprio rito collettivo, con tanto di fedi, coreografia e gioia contagiosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Davanti a Dio e a Sal Da Vinci”: il cantante paralizza Sanremo con un finto matrimonio che fa ballare tutti

Sal Da Vinci porta il suo matrimonio davanti alla chiesa di Sanremo 2026 e il pubblico canta “Per sempre sì” – VIDEOGentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di...

Chi è Sal Da Vinci, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Chi è Sal Da Vinci, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per me sì? Si tratta di uno degli artisti più in voga del momento,...

Sal Da Vinci gioisce per il duetto a Sanremo con Michele Zarrillo su instagram il 31-01-2026

Corriere della Sera. . Sal Da Vinci in piazza a Sanremo canta «Per sempre sì» in un karaoke improvvisato tra i fan. Fa il tutorial del balletto, sulle note della canzone che porta in gara al Festival, e si scatena davanti a una folla di fan. - facebook.com facebook