Ruud Gullit | Il calcio non lo guardo più è orribile Una partita gli ha fatto prendere la decisione

L'ex calciatore olandese ha dichiarato di aver smesso di seguire il calcio, definendolo

L'ex fenomenale calciatore olandese ha espresso un parere durissimo sul calcio di oggi, che non gli piace più: "VOrrei calciatori che sappiano affrontare i difensori con coraggio come fa Yamal". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gullit: Speravo Zirkzee andasse al Milan. Avrebbe dovuto restare in ItaliaRuud Gullit, leggenda del calcio olandese e del Milan, è tornato a parlare di Joshua Zirkzee, attaccante suo connazionale che in Premier League non sta riuscendo a imporsi come ci si poteva aspettare. tuttomercatoweb.com