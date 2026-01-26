Il lupo non è più una specie rigorosamente protetta | pubblicata la decisione in Gazzetta ufficiale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova legge, il lupo perde lo status di specie “rigorosamente protetta” anche in Italia, seguendo le direttive europee. Questa modifica normativa riduce le misure di tutela e regolamenta più liberamente la presenza di questa specie nel territorio nazionale. La decisione rappresenta un cambiamento importante nel quadro delle politiche di conservazione e gestione della fauna selvatica.

Il lupo non è più una specie “rigorosamente protetta”: soddisfazione da parte della ColdirettiIl Parlamento italiano ha deciso di declassare il lupo da specie “rigorosamente protetta” a “protetta”, una scelta che segna un cambiamento importante per il Trentino.

