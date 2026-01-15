Gli ex di Uomini e Donne contro Solimeno e De Ioannon | Il più pulito ha la rogna Il Karma fa giri immensi
Gli ex di Uomini e Donne, tra cui Gianluca Costantino e Gianluca Meo, hanno commentato le recenti rivelazioni di Ciro Solimeno riguardo incontri segreti con Martina De Ioannon. Le loro dichiarazioni riflettono un clima di tensione e commenti critici, evidenziando come spesso le situazioni personali possano portare a reazioni imprevedibili. Un confronto che mette in luce le dinamiche complesse e spesso imprevedibili di questo mondo.
Le recenti rivelazioni di Ciro Solimeno sugli incontri segreti con Martina De Ioannon hanno innescato una reazione a catena da parte di alcuni ex corteggiatori di Uomini e Donne: tra questi, Gianluca Costantino e Gianluca Meo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
